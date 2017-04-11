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11.04.2017 13:25

Мурманчанин пытался устроиться на работу по поддельной медицинской книжке

Елена Ястребова.


На работу — с фальшивой медицинской книжкой. Мурманчанин пытался устроиться на работу по поддельным документам. В отдел полиции обратился сотрудник одного из предприятий. Он рассказал, что к ним пришел трудоустраиваться мужчина. В отдел кадров он принес все документы. Но медицинская книжка вызвала у нанимателя сомнения. Как выяснилось позже, медкомиссию северянин практически не проходил, и все штампы и печати в документы имели признаки подделки. Экспертиза этот факт подтвердила. Возбуждено уголовное дело.

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