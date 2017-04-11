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11.04.2017 13:40

Неубранный снег, наледь и захламленные контейнерные площадки. В Первомайском округе Мурманска прошел рейд по проверке работы управляющих компаний

Кирилл Коган.

Мурманские депутаты и специалисты городской администрации проверили работу УК. Сегодня рейд прошел на улице Шевченко. Жители сразу нескольких домов пожаловались на неубранные сугробы во дворах и не посыпанные тротуары. Скоро должна начаться оттепель, растаявший снег мог затопить подвалы многоэтажек. Устранять нарушения нерадивые жилищники не спешили. Руководству управляющей компании было выписано предписание. Только после этого во дворах появилась уборочная техника.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Администрация г. Мурманска, Совет депутатов, держит состояние дворовых территорий на постоянной основе, мы находимся во дворе на Шевченко, 24. Наши выезды хороши уже тем, что перед проверкой хотя бы жилищники наводят порядок, перед нашим приездом буквально поработал фронтальный погрузчик, часть снега вывез".
В столице Заполярье такие рейды проходят на регулярной основе, минимум - дважды в неделю. Проверяющие фиксируют все факты нарушений - как правило, это неубранный снег, наледь и захламленные контейнерные площадки. Контролировать уборку придомовой территории горожане могут и самостоятельно. Сообщить о нерадивых жилищниках можно в администрацию или жил инспекцию.
Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Первомайского административного округа г. Мурманска Игорь Корявко: "Здесь УК -"МУ ЖСК". Штрафные санкции на должностных лиц от 10 до 20 тысяч. Могу сказать, что только за текущий период года, в отношении должностных лиц наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 680 тысяч рублей".
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