Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" вернулся к родным берегам после модернизации

Андрей Зайцев.



Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" вернулся к родным берегам. В дивизию подлодок Северного флота корабль прибыл спустя 3 года, после прохождения серьёзной модернизации. Судоремонтники северодвинской "Звёздочки" восстановили техническую готовность всех систем корабля. Произведена перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения. "Орёл" - атомный крейсер проекта "Антей". Борьба с подлодками противника, удары по корабельным группировкам и береговым объектам - главное предназначение этих субмарин.

Командующий подводными силами СФ Владимир Гришечкин: "За период своей эксплуатации, они подтвердили свою надёжность, техническую и модернизационную пригодность. Кораблями освоены практически все районы Мирового океана. В своё время выполнены арктические переходы с Северного на Тихоокеанский флот".

Корабль вышел из Северодвинска 6 апреля и совершил переход в надводном положении в сложной ледовой обстановке Белого и через акваторию Баренцева морей. Сегодня он оснащён современным ракетным, минно-торпедным, гидроакустическим и радиотехническим вооружением, усовершенствованным навигационным комплексом, позволяющими кораблю с высокой эффективностью выполнять задачи в любых районах Мирового океана

Герой России, командир АПРК "Орёл Сергей Новохатский: "Улучшились тактико-технические характеристики корабля, изменились наработки систем механизмов. произведено улучшение отдельных систем. У некоторых провели модернизацию".