В Мурманском театре кукол состоялся творческий вечер артиста Сергея Репина

7 апреля в Мурманском областном театре кукол с аншлагом прошел творческий вечер Сергея Дмитриевича Репина.

Блистающий и яркий, энергичный и остроумный Сергей Репин завоевывает зрительный зал с первых минут и не отпускает до последнего мгновения.

Дед Мороз, клоун, глашатай, медведь, дедушка… Сергей Репин – артист широкого формата! С 1989 года Сергей Дмитриевич удивляет и радует северян своим талантом и многогранностью образов, созданных на сцене театра.

В этот вечер Сергей Дмитриевич порадовал своих любимых зрителей фрагментами своих лучших творческих работ, а его коллеги (артисты театра кукол) помогали ему в этом.

Об успешном выступлении артиста можно судить и по восторженным отзывам зрителей, которые посыпались в адрес театра сразу после творческого вечера! «Потрясающе, невероятно, профессионально»… Для эмоций гостей театра после Творческого вечера можно создавать отдельную книгу отзывов!

Поздравить артиста пришли клоуны, балерины, моряки и даже целый табор цыган! Все эти люди – артисты Мурманского областного театра кукол, которые приготовили для Сергея Дмитриевича яркую, насыщенную программу с песнями, плясками и шутками!

Мурманский театр кукол