В Мурманском театре кукол состоялся творческий вечер артиста Сергея Репина

7 апреля в Мурманском областном театре кукол с аншлагом прошел творческий вечер Сергея Дмитриевича Репина.
Блистающий и яркий, энергичный и остроумный Сергей Репин завоевывает зрительный зал с первых минут и не отпускает до последнего мгновения.
Дед Мороз, клоун, глашатай, медведь, дедушка… Сергей Репин – артист широкого формата! С 1989 года Сергей Дмитриевич удивляет и радует северян своим талантом и многогранностью образов, созданных на сцене театра.
В этот вечер Сергей Дмитриевич порадовал своих любимых зрителей фрагментами своих лучших творческих работ, а его коллеги (артисты театра кукол) помогали ему в этом.
Об успешном выступлении артиста можно судить и по восторженным отзывам зрителей, которые посыпались в адрес театра сразу после творческого вечера! «Потрясающе, невероятно, профессионально»… Для эмоций гостей театра после Творческого вечера можно создавать отдельную книгу отзывов!
Поздравить артиста пришли клоуны, балерины, моряки и даже целый табор цыган! Все эти люди – артисты Мурманского областного театра кукол, которые приготовили для Сергея Дмитриевича яркую, насыщенную программу с песнями, плясками и шутками!
Мурманский театр кукол