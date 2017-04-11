Впервые североморские юнармейцы примут участие в военном параде Победы в городе-герое Мурманск

Впервые члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» примут участие в военном параде Победы в городе-герое Мурманск.

36 североморских юнармейцев торжественным маршем пройдут 9 мая в составе парадных расчётов войск Северного флота по главной улице столицы Кольского Заполярья.

Подготовка юнармейцев к параду началась в конце февраля. На базе соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота регулярно проходят тренировки парадного расчёта североморских юнармейцев.

Ученики из 6-11-х классов общеобразовательных школ города Североморска оттачивают мастерство парадного шага, отрабатывая строевые приёмы и движение без оружия в одиночном порядке и в составе парадного расчёта.

Пресс-служба Северного флота