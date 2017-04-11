Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" вернулся к родным берегам

Андрей Зайцев.

В дивизию подлодок Северного флота корабль прибыл спустя 3 года после прохождения серьёзной модернизации. Судоремонтники северодвинской "Звёздочки" восстановили техническую готовность всех систем корабля. Произведена перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения. "Орёл" - атомный крейсер проекта "Антей". Борьба с подлодками противника, удары по корабельным группировкам и береговым объектам - главное предназначение этих субмарин. Атомоходы обновляются по графику. И скорее всего эта модернизация не последняя. В планах - перевооружение.

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