Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже

В полицию Мончегорска обратился мужчина 1984 года рождения, который сообщил, что у него из квартиры были похищены ноутбук «Aser» и мобильный телефон «Iphone 5S».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены два местных жителя, которые могли быть причастны к совершению кражи.

Заступившие на службу наряды групп задержания отдела вневедомственной охраны по городу Мончегорску получили ориентировку от дежурного о возможном месте нахождения разыскиваемых. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали одного из подозреваемых – молодого человека 1983 года рождения, при котором был обнаружен украденный телефон.

После получения дополнительной информации от дежурного, сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать и второго подозреваемого 1988 года рождения во дворе дома на ул. Комсомольская.

По предварительной информации, двое мужчин, находясь в квартире потерпевшего, тайно путем свободного доступа совершили хищение, причинив хозяину квартиры материальный ущерб на сумму более 35000 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.