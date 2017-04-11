Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.04.2017 11:35

"Мурманск - за спорт". Любители активного образа жизни приняли участие в соревнованиях

Наталия Бурдина.

В заполярной столице прошел праздник для любителей активного образа жизни. Соревнования организованы городским объединением "Мурманск — за спорт". Состязания - для участников с любым уровнем подготовки. Номинаций несколько. В жиме штанги мужчины поднимали вес равный собственному. Задача - сделать как можно больше повторений. Еще одно упражнение, но уже на силу хвата — армлифтинг. Груз - от полусотни килограммов и выше. Поднимать его можно только одной рукой. Чем больше вес, тем ближе победа.
Участник соревнований "Мурманск за спорт — Весна" Вячеслав Осипов: "Я решил себя попробовать. Последний раз на таких соревнованиях подобных я был в прошлом году, тоже в апреле. Решил попробовать свои силы в этом году. Выполнял сейчас упражнение жим лежа. Выполнил, в принципе, достойно, 80 килограммов".
Участница соревнований "Мурманск за спорт — Весна" Арина Подоплелова: "Я на скакалке, наверное, не прыгала с начальной школы, поэтому, вот так вот, впервые взяв ее в руки - спустя столько лет, да, было тяжеловато, то есть, как бы, и без подготовки, я давно этого не делала, а так, ну, нормально. Тяжеловато, конечно, но надо когда-то начинать".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.39
Евро = 60.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.