"Мурманск - за спорт". Любители активного образа жизни приняли участие в соревнованиях

Наталия Бурдина.

В заполярной столице прошел праздник для любителей активного образа жизни. Соревнования организованы городским объединением "Мурманск — за спорт". Состязания - для участников с любым уровнем подготовки. Номинаций несколько. В жиме штанги мужчины поднимали вес равный собственному. Задача - сделать как можно больше повторений. Еще одно упражнение, но уже на силу хвата — армлифтинг. Груз - от полусотни килограммов и выше. Поднимать его можно только одной рукой. Чем больше вес, тем ближе победа.

Участник соревнований "Мурманск за спорт — Весна" Вячеслав Осипов: "Я решил себя попробовать. Последний раз на таких соревнованиях подобных я был в прошлом году, тоже в апреле. Решил попробовать свои силы в этом году. Выполнял сейчас упражнение жим лежа. Выполнил, в принципе, достойно, 80 килограммов".

Участница соревнований "Мурманск за спорт — Весна" Арина Подоплелова: "Я на скакалке, наверное, не прыгала с начальной школы, поэтому, вот так вот, впервые взяв ее в руки - спустя столько лет, да, было тяжеловато, то есть, как бы, и без подготовки, я давно этого не делала, а так, ну, нормально. Тяжеловато, конечно, но надо когда-то начинать".









