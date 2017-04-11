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11.04.2017 11:15

В связи со сложными погодными условиями остается закрытой дорога "Кола - Серебрянские ГЭС", включая автоподъезд к селу Териберка

Артем Дашевский.

Однако некоторые водители проигнорировали запрет, и переоценив свои силы отправились в путь самостоятельно. В итоге 43 человека на 24 автомобилях оказались в "снежном плену". Спасатели добрались до них спустя несколько часов, после того как поступило сообщение о ЧП. Всем была предложена эвакуация. Согласились лишь 2 человека. Остальные решили ждать тяжелую технику. Сотрудники МЧС на снегоходах подвозили им горячее питание. Кроме того, на трассе был развернут мобильный пункт обогрева.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Фролов: "Спасатели на снегоходах полностью проехали по всем машинам, уточнили, какая помощь нужна. Предложили всем покинуть автомобили и на автомобиле главного Управления вернуться в город Мурманск. На данный момент закрытый участок перенесли на 82 км автодороги "Мурманск- Серебрянские ГЭС". И дорога у нас сейчас закрыта с 82 км до Туманного и подъезд с 0 км по 40 к сельскому поселению Териберка".
Сотрудники Главного управления МЧС призывают водителей не предпринимать самостоятельных поездок не убедившись в том, что дорога открыта. Это может быть очень опасно. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно в справочной службе Мурманскавтодора.
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