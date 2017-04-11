В Мурманской областной филармонии состоится концерт американского пианиста Эндрю Тайсона

13 апреля в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт американского пианиста Эндрю Тайсона.

В исполнении Эндрю Тайсона прозвучат сочинения Иоганна Баха, Людвига Бетховена, Фредерика Шопена, Мориса Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.

Эндрю Тайсон – победитель Международного конкурса имени Джины Бахауэр и Young Concert Artists International Auditions – 2011, обладатель множества почётных титулов и наград.

Он блестящий пианист и тонкий интерпретатор, один из самых известных американских артистов нового поколения, активно гастролирует в разных странах, выступая как сольно, так и с ведущими оркестрами и камерными ансамблями.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области