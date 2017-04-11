Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.04.2017 13:10

В Мурманской областной филармонии состоится концерт американского пианиста Эндрю Тайсона

13 апреля в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт американского пианиста Эндрю Тайсона.

В исполнении Эндрю Тайсона прозвучат сочинения Иоганна Баха, Людвига Бетховена, Фредерика Шопена, Мориса Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.
Эндрю Тайсон – победитель Международного конкурса имени Джины Бахауэр и Young Concert Artists International Auditions – 2011, обладатель множества почётных титулов и наград.
Он блестящий пианист и тонкий интерпретатор, один из самых известных американских артистов нового поколения, активно гастролирует в разных странах, выступая как сольно, так и с ведущими оркестрами и камерными ансамблями.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.39
Евро = 60.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.