В правительстве Мурманской области прошел заключительный этап конкурса по формированию резерва управленческих кадров

В правительстве Мурманской области в течение двух дней проходил третий (заключительный) этап конкурса по формированию резерва управленческих кадров. Личные собеседования с претендентами провели первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и заместитель губернатора Игорь Бабенко.

Отбор кандидатов проводился на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований региона, руководителей государственных областных предприятий и учреждений, организаций регионального значения. В числе приоритетных профессиональных направлений руководящих должностей – энергетика и ЖКХ, строительство и архитектура, культура, информационные технологии, транспорт, социальное развитие, экономика и финансы, управление персоналом, юриспруденция, государственные закупки.



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