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11.04.2017 12:40

Проект «Moncha-спас»: мончегорцев обучат основам поиска пропавших людей

11 апреля в рамках реализации проекта «Молодежный поисковый отряд «Moncha – спас» в Мончегорске будет проходить семинар по основам поиска пропавших людей. 

Семинар будет проходить на базе отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Мончегорска (пр. Металлургов, 27). Начало в 17 часов.

Проект «Moncha-спас» (создание молодежного поискового отряда по поиску пропавших людей) поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.

Цели и задачи проекта: создание молодежного поискового отряда по поиску пропавших людей, обучение инициативной группы (проведение семинара и практических занятий), привлечение волонтеров из числа жителей Мончегорска, проведение поисковых работ по розыску пропавших людей. 

Проект позволит создать молодежный поисковый отряд по поиску пропавших людей. После презентации проекта будет создана инициативная группа из числа команды, волонтеров, партнеров проекта и добровольцев – жителей города. Специалисты МЧС Мончегорска проведут теоретическое (семинары) и практическое (занятия на местности) обучение инициативной группы.

Созданная команда совместно с представителями управления по делам ГО и защите населения города Мончегорска от ЧС будет проводить работы по поиску пропавших людей, расклеивать ориентировки, работать в социальных сетях.

Заявитель проекта – городская детская и молодёжная общественная организация «Союз детских и молодёжных общественных объединений г. Мончегорска».

Исполнитель проекта – городская молодёжная общественная организация «Северное сияние».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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