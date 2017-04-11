В Мурманском колледже искусств состоится совещание директоров детских школ искусств региона

13 апреля в 12.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14) состоится совещание директоров детских школ искусств Мурманской области.

Совещания директоров колледж проводит совместно с областным Комитетом по культуре и искусству дважды в год. Директора детских школ искусств Мурманской области обсудят актуальные вопросы организации учебного процесса.

Откроет совещание концерт вокальной музыки учащихся школ искусств - лауреатов V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения. В исполнении солистов, вокальных ансамблей учащихся детских школ искусств и студентов Мурманского колледжа искусств – лауреатов I и II степени конкурса «Молодые голоса» прозвучат произведения композиторов - классиков: Антона Рубинштейна, Вольфганга Моцарта, Александра Даргомыжского и других.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области