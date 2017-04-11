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11.04.2017 11:00

Сотрудники и осуждённые оленегорской колонии участвовали в социальном спортивном мероприятии

В Оленегорске состоялось спортивное мероприятие «В выходной отдыхаем всей семьей», в котором участвовали команды из различных образовательных учреждений. По правилам соревнований, основу каждой команды составляли семьи – папа, мама, ребёнок, - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Поболеть» за команду Оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, с которым у колонии-поселения №24 давние дружеские связи, отправилась группа сотрудников и осуждённых учреждения.
Участие данной группы поддержки оказалось как нельзя кстати, поскольку во время соревнований выяснилось, что в одной из команд не хватило игрока, и «болельщика» из КП-24 Анатолия Ш. попросили выступить в эстафетах. Мероприятие получилось очень ярким, конкурсанты проявляли смекалку, выносливость, быстроту реакции, богатырскую силу. Члены команд также получили много положительных эмоций и в других состязаниях - с надувными лодками, ведении мяча и метание дротика в мишень.
Все призёры и участники получили грамоты и призы и отличное настроение. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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