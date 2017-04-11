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11.04.2017 15:00

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

13 апреля в 19.00 на сцене городского Дворца культуры «Металлург» г. Кандалакша (г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д.1а) состоится показ спектакл Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.
Режиссер спектакля – Константин Шевцов, г. Москва.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств - Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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