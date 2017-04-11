Ресурс реакторной установки атомного ледокола "Вайгач" продлен до 200 тысяч часов

Алексей Котович.



Впервые в истории Росатомфлота ресурс реакторной установки атомного ледокола продлен до 200 тысяч часов. Речь идет об атомоходе "Вайгач" - срок его эксплуатации продлили до 2022 года. Тема актуальная. Для эффективной работы в акватории Северного морского пути, с учетом возрастающего объема работ, "Атомфлоту" необходимо поддерживать в технологической готовности четыре атомных ледокола. А с 2019 года – даже пять. Реализация программы по продлению ресурса реакторов позволит "Атомфлоту" полностью исключить возникновение, так называемой, "ледовой паузы". В настоящее время ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки атомного ледокола "Таймыр". Планируется, что они будут завершены в конце 2017 года.