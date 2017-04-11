Вне зоны доступа. Жительница Мурманска перевела деньги телефонному мошеннику

Елена Ястребова.

Всемирная паутина обмана. Интернет-мошенники продолжают обманывать доверчивых северян. В отдел полиции с заявлением обратилась мурманчанка. Она рассказала, что на одном из сайтов разместила объявление о продаже продовольственного пайка. Вскоре нашелся и покупатель. Он попросил женщину перевести на мобильный телефон определенную сумму денег. А при встрече обещал все вернуть. Северянка, поверив мошеннику, сделала все так, как он просил. Больше на связь он не выходил. Возбуждено уголовное дело.

Фото