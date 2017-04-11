Делегация Мурманской области примет участие в IV Московском международном салоне образования

С 12 по 15 апреля 2017 года в павильонах ВДНХ состоится IV Московский международный салон образования (далее – ММСО-2017), организованный Министерством образования и науки Российской Федерации.

Цель мероприятия - обмен опытом по актуальным вопросам развития российской системы образования. В рамках ММСО-2017 пройдут дискуссионные площадки, встречи и практические занятия. Участники деловой программы обсудят механизмы взаимодействия между образовательными организациями, представителями бизнеса, родительским и педагогическим сообществом.

В работе ММСО-2017 примут участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств регионов России и международного сообщества, крупнейшие предприятия-работодатели и компании-партнеры, производители учебного и технического оборудования, создающие программное обеспечение, родители и учащиеся.

В выставочном пространстве ММСО-2017 систему дополнительного образования Мурманской области по внедрению инновационных образовательных практик и сетевых проектов, направленных на формирование нового качества содержания дополнительного образования, совершенствование естественно-научных компетенций учащихся, развитие детского туризма, представит Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» - региональный центр опережающего развития дополнительного образования, федеральная инновационная площадка, специализированный центр компетенций JuniorSkills в рамках движения «WorldSkillsRussia», координационный центр и площадка Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Также руководители Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» представят региональный опыт по организации школьных студий науки, технологии и искусства - STA-студий, по реализации регионального образовательного проекта «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути», направленного на вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и популяризацию среди молодежи престижа инженерных профессий, востребованных в условиях развития Арктического региона.

Министерство образования и науки Мурманской области