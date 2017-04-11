Конфликт на фоне личной неприязни. Местный житель п. Ревда избил своего знакомого

Елена Ястребова.



Пригласить в гости друга и получить бутылкой по голове. Местный житель п. Ревда устроил драку в квартире своего знакомого. Как рассказал потерпевший, он решил устроить вечеринку. После совместного распития спиртных напитков гостю что-то не понравилась и он начал выяснять отношения. В ходе ссоры злоумышленник схватил бутылку и нанес хозяину квартиры несколько ударов по голове. Бдительные соседи позвонили в отдел полиции. Драчуна задержали. А пострадавшему была оказана медицинская помощь. Против северянина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.