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11.04.2017 10:15

Конфликт на фоне личной неприязни. Местный житель п. Ревда избил своего знакомого

Елена Ястребова.


Пригласить в гости друга и получить бутылкой по голове. Местный житель п. Ревда устроил драку в квартире своего знакомого. Как рассказал потерпевший, он решил устроить вечеринку. После совместного распития спиртных напитков гостю что-то не понравилась и он начал выяснять отношения. В ходе ссоры злоумышленник схватил бутылку и нанес хозяину квартиры несколько ударов по голове. Бдительные соседи позвонили в отдел полиции. Драчуна задержали. А пострадавшему была оказана медицинская помощь. Против северянина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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