В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Крупской, 66



ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 2

09.00 – 10.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Буркова, 37, 39

ул. Гагарина, 45, 47 (корп. 1)



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Крупской, 10, 6, 8



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/ Администрация города Мурманска /