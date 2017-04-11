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11.04.2017 09:30

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00        ул. Крупской, 66

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00        пр. Героев-североморцев, 2
09.00 – 10.00        ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00        ул. Буркова, 37, 39
ул. Гагарина, 45, 47 (корп. 1)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00        ул. Крупской, 10, 6, 8

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


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