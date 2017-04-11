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11.04.2017 08:58

Встречаем весну по-спортивному! В заполярной столице прошел праздник для любителей активного образа жизни

Наталия Бурдина.

Спортивная весна. В столице Заполярья праздник собрал приверженцев активного образа жизни. Организатор соревнований - городское объединение "Мурманск - за спорт". Состязания - для участников с любым уровнем физической подготовки. Номинаций несколько. В жиме штанги мужчины поднимали вес равный собственному. Еще одно упражнение, но уже на силу хвата - армлифтинг. Для прекрасного пола - прыжки на скакалке, приседания с грифом штанги, подтягивание из виса лёжа. Всё - на количество повторений. Победителям - подарки.
Главный судья соревнований Александр Кублицкий: "Есть планы проводить такие праздники каждые три месяца. Вот, сейчас "Весна", допустим. "Мурманск за спорт - лето", "Мурманск за спорт - осень" и "Мурманск за спорт - зима". То есть, разные дисциплины, скорее всего будут вводится, пробоваться, какие более всего интересны людям. То есть, как я сказал, чем больше людей будет приходить, тем лучше".
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