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11.04.2017 08:50

За достойную зарплату и условия труда. Под этими лозунгами в Мурманске пройдут майские демонстрации

Анастасия Русинова.

О предстоящих мероприятиях говорили на заседании президиума в Областном совете профсоюзов. За год количество несчастных случаев на производстве стало меньше в полтора раза. Но при этом - больше летальных исходов. Идет снижение числа профзаболеваний - на 40%. Показатель связывают не с плохой диагностикой, а, наоборот, защитой от возможных вредных воздействий, охраной труда. В облсовпрофе подчеркивают, - среди участников демонстрации будет немало молодежи.
Председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин: "В наших колоннах понесут и лозунги за повышение стипендий, сегодня стипендии очень низкие, и не способствуют учебному процессу. Студенты вынуждены подрабатывать и отвлекаться от учебы. Мы понесем также лозунги "За достойные пенсии и условия труда работников Крайнего Севера".


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