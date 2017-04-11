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11.04.2017 08:42

Мурманчане могут увидеть редкие гравюры XIX века в выставочном зале художественного музея

Кирилл Коган.

Гравюры XIX века. Экспозиция в выставочном зале Художественного музея областной филармонии. Оформители - выпускники "Школы юного музейщика". Выставка, можно сказать, их дипломный проект. Ребята сами отбирали работы, сами готовили экскурсии. Гравюры - уникальные. Позапрошлого века. К нам поступили из Эрмитажа. Недавно их отреставрировали московские специалисты.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Вы держали в руках гравюры XIX века? Нет, а они получили такую возможность, они прикоснулись к ним, правда в перчатках, сами участвовали в отборе работ. Каждый из них - это оригинал, интересна техника, есть гравюры пунктиром, гравюры на стали, много материалов и техник, с которыми сейчас художники почти не работают".
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