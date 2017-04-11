В Верхнетуломском прошли традиционные соревнования "Туломская рыбалка 2017"

Артем Дашевский.

"Туломская рыбалка 2017". Традиционные соревнования. Параллельно - лично-командное первенство регионального МЧС. От спасателей - 11 команд. Гражданских - 28 и в каждой по три человека. Ловить строго в заданном квадрате. Площадь порядка двух гектаров. На лов - три часа. Через полтора после старта - погода резко сменила милость на гнев. Участники поняли, большого улова не жди. Каждая рыбка на вес золота. В итоге, с результатом всего лишь 12 маленьких хвостов победила команда "Фугас".

Главный судья соревнований "Туломская рыбалка 2017" Александр Зинин: "Если бы рыба присылал нам телеграммы и говорила, где она будет и когда ловиться, и на что, то было бы не совсем интересно. В этом как раз и есть профессионализм рыбака".





