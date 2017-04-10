Губернатор Марина Ковтун приняла участие в парламентских слушаниях Комитета Госдумы по международным делам

Алексей Котович.

Оно было посвящено теме законодательного регулирования приграничного сотрудничества. С северными губерниями Норвегии и Финляндии Мурманскую область объединяют более 400 километров общей границы. При этом международные и внешнеэкономические связи на территориях, прилегающих к государственной границе, имеют свою специфику, не в полной мере обеспеченную действующим законодательством. По мнению главы Мурманской области, принятие Федерального закона придаст сотрудничеству региона с норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс, финскими провинциями Лапландия и Северная Остроботния не только законодательную основу, но и новый импульс к развитию.







