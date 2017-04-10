В Росрыболовстве принято решение передать уникальный барк "Седов" Калининградскому государственному техническому университету

Илья Комлев.

"Седов" меняет прописку. С борта парусника, которым привыкли гордиться мурманчане исчезнет название столицы Кольского Заполярья. В Росрыболовстве принято решение передать знаменитое судно Калининградскому государственному техническому университету. В МГТУ это объясняют экономией средств. Балтика ближе к традиционным маршрутам барка. К тому же в янтарном крае есть судоремонтные заводы, поддерживающие в исправном состоянии корпус 96-летнего парусника, собранный с использованием клепки - ушедшей в прошлое технологии. В Мурманском техническом университете заверяют, что у курсантов-северян сохранится возможность проходить практику на борту "Седова".

Ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков: "Мы будем в рамках утвержденных планов-графиков, как это было до сегодняшнего дня, соответствующим образом согласовывать определенные лимиты по количеству курсантов средней мореходки и высшей мореходки. И таким образом будем обеспечивать плавательную практику нашим курсантам".

Если для судна вопрос со сменой владельца решенный, то для самого вуза - нет. В МГТУ заявляют, что никаких официальных документов, подтверждающих информацию о передаче университета из ведения Росрыболовства в минобразования для последующего слияния с Мурманским государственным арктическим университетом пока не существует.







