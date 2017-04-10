Место - где живет история! Сегодня 95-летие отмечает Государственный архив Мурманской области

Артем Дашевский.

910 тысяч единиц хранения - здесь живет история! Сегодня 95-летний юбилей отмечает Государственный архив Мурманской области.

В руках реставратора Татьяны Новинской уникальный старинный документ. Метрическая книга Варзугского прихода второй половины 19 века. Текст сохранился хорошо. А вот сам носитель изрядно потрёпан временем. Утрачены части листов. Работа сложная и занимает много времени.

Ведущий специалист лаборатории реставрации и переплета ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" Татьяна Новинская: "Каждая книга состоит из тетрадей, которые потом отреставрируются, и каждая тетрадь будет пришиваться к другой тетради, и таким образом создается блок".

При реставрации специалисты не применяют никаких химических реагентов - только натуральные материалы. Такая метрическая книга сможет храниться 800 лет. Из лаборатории документы попадают в самое сердце архива - хранилище. Здесь всегда поддерживается определенная температура и влажность. Вход строго ограничен.

На этих стеллажах хранятся документы Мурманской студии телевидения - ныне ГТРК "Мурман". Вот, например, новости недели за 1958 год. Дата 11 октября. Редактор Асташин, режиссер Соломонов. Всё это уже история. Причем 2017 год для нас тоже юбилейный. Нам 60!

Здесь всё пропитано историей, но мы стремимся в будущее - девиз сотрудников архива. Больше 80 человек бережно хранят то, что может рассказать об истории Мурманской области. Больше всего обращений в отдел социально-правовых запросов. Только за прошлый год почти 13 тысяч.

Главный архивист отдела социально-правовых запросов ГОКУ "Государственный архив мурманской области" Ирина Сердюкова: "У нас был такой очень интересный запрос. Он в принципе был стандартный, это был запрос о награждении. Прислала его нам пожилая жительница другой области. Она была награждена знаком "Ветеран труда", но при этом она не указала ни год награждения, ни когда это было".

Тогда усилия объединили все работники отдела. Помочь удалось. Архив идет в ногу со временем. Обратиться за помощью можно и по старинке - лично или через почту, но сегодня всё больше людей выбирают кратчайший путь - Интернет. Там же, к слову, можно найти и большую часть информации.

Директор ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" Владимир Новиков: "Переводятся документы в электронный вид, но понимаете, если взять в в руки "живой документ", бумажный, то он в ваших руках оживает".

В этих стенах каждый день оживает история. Кому-то нужно подтвердить стаж, кто-то проводит большую исследовательскую работу. Архив развивается. На день рождения принято загадывать желание. Здесь оно одно - иметь свой выставочный зал, чтобы как можно больше северян могли познакомиться с богатым прошлым Кольского Севера.