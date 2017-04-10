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10.04.2017 18:20

70 километров адреналина. Супермарафон Чемпионата России собрал в Мончегорске лучших лыжников страны

Артем Дашевский.

В Мончегорске прошел супермарафон Чемпионата России по лыжным гонкам. Дистанция - 70 километров. В числе гостей праздника - вице-президент федерации лыжных гонок России Владимир Логинов и старший тренер сборной России Олег Перевозчиков. Марафон в городе проводится с 2008 года. В этом сезоне на старт вышли такие звезды спорта как - чемпион России, победитель Универсиады Константин Главатских, чемпион мира среди молодежи Рауль Шакирзянов, серебряный призер Чемпионата мира 2017 года Андрей Ларьков. Всего на дистанции - 96 сильнейших лыжников страны.
Александр Пашичев (Мурманская область): "Выйти на Чемпионат России это уже приятно. Атмосфера эта. Ну и пройти более-менее".
По итогам марафона - лучший результат у призера Чемпионата мира Андрея Ларькова. Серебро взял Рауль Шакирзянов. На почетном третьем месте пьедестала - Андрей Мельниченко. Он представлял Красноярский край.
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