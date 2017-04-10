В преддверии паводка вопросы очистки улиц и крыш домов от снега и льда рассматривались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Елена Белкина.

Наледь на крышах, падение снежных глыб и сосулек, гололед, заваленные снегом дворы и безопасность населения - вопросы оперативного совещания в региональном правительстве. Только за последние 2 недели травмы получили 385 человек. С января в ГЖИ поступило 280 обращений и жалоб от северян на несвоевременную очистку кровель и дворовых территорий.

Начальник Государственной жилищной инспекции по Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы и жалобы получаем, и в ходе своих проверок выявляем неубранные от снега дворы, и несвоевременно очищаемые кровли. Сами визуально видим, что не везде у нас хорошая ситуация — свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны органов местного самоуправления за управляющими организациями. Наибольшее количество жалоб у нас поступило из города Мурманска - 78 обращений, Кировск — 14 обращений, Междуречье - у нас поступило несколько обращений, в том числе - касающиеся освещения".

По результатам внеплановых проверок - ГЖИ рассматривает вопрос о возбуждении административных дел в отношение руководителей управляющих компаний. Они своим бездействием нарушают лицензионные требования. При этом штрафные санкции для них не стимул работать лучше. И вот сравнение - мурманчане в первом квартале за обслуживание своих домов и дворов заплатили управляющим компаниям 75 миллионов рублей, а те на штрафы потратили лишь 7 миллионов рублей. На оперативном совещании подчеркивают, - надо ужесточить контроль, объединить усилия муниципальных властей и надзорных органов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Во-первых, заставить управляющие компании выполнять свои задачи и использовать те средства, которые население им предоставляет для обеспечения благоустройства дворов, прежде всего. И, конечно же, самим муниципалитетам необходимо тоже определенные усилия прикладывать, для того, чтобы сейчас максимально вывозить весь оставшийся снег, пока не началось активное таяние".







