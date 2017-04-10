Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.04.2017 16:43

В преддверии паводка вопросы очистки улиц и крыш домов от снега и льда рассматривались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Елена Белкина.

Наледь на крышах, падение снежных глыб и сосулек, гололед, заваленные снегом дворы и безопасность населения - вопросы оперативного совещания в региональном правительстве. Только за последние 2 недели травмы получили 385 человек. С января в ГЖИ поступило 280 обращений и жалоб от северян на несвоевременную очистку кровель и дворовых территорий.
Начальник Государственной жилищной инспекции по Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы и жалобы получаем, и в ходе своих проверок выявляем неубранные от снега дворы, и несвоевременно очищаемые кровли. Сами визуально видим, что не везде у нас хорошая ситуация — свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны органов местного самоуправления за управляющими организациями. Наибольшее количество жалоб у нас поступило из города Мурманска - 78 обращений, Кировск — 14 обращений, Междуречье - у нас поступило несколько обращений, в том числе - касающиеся освещения".
По результатам внеплановых проверок - ГЖИ рассматривает вопрос о возбуждении административных дел в отношение руководителей управляющих компаний. Они своим бездействием нарушают лицензионные требования. При этом штрафные санкции для них не стимул работать лучше. И вот сравнение - мурманчане в первом квартале за обслуживание своих домов и дворов заплатили управляющим компаниям 75 миллионов рублей, а те на штрафы потратили лишь 7 миллионов рублей. На оперативном совещании подчеркивают, - надо ужесточить контроль, объединить усилия муниципальных властей и надзорных органов.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Во-первых, заставить управляющие компании выполнять свои задачи и использовать те средства, которые население им предоставляет для обеспечения благоустройства дворов, прежде всего. И, конечно же, самим муниципалитетам необходимо тоже определенные усилия прикладывать, для того, чтобы сейчас максимально вывозить весь оставшийся снег, пока не началось активное таяние".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.92
Евро = 60.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.