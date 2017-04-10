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10.04.2017 16:45

Охват населения Мурманской области средствами экстренного оповещения к концу года превысит 82%

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) и создание комплексной системы экстренного оповещения населения Мурманской области (КСЭОН) рассматривались сегодня в правительстве региона в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Эта работа проводится во исполнение президентского указа от 13 ноября 2012 года.

Открывая совещание, Алексей Тюкавин напомнил, что террористический акт недельной давности в метро Санкт-Петербурга отчетливо продемонстрировал готовность горожан сплотиться перед лицом смертельной опасности и помогать друг другу в беде.

«Петербуржцы подали всем нам пример – к любым неожиданностям нужно быть подготовленными заранее. Об одном из аспектов готовности к чрезвычайным ситуациям пойдет речь», – отметил первый заместитель главы региона.

О ходе работ по модернизации существующих систем оповещения населения доложил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников. Он сообщил, что строительство муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения (МАСЦО) запланировано в 15 муниципалитетах.

На средства областного бюджета построено 5 МАСЦО. В целом на проведение модернизации РАСЦО и создание МАСЦО затрачено 41,4 млн рублей из областного бюджета и 16,87 млн из муниципальных бюджетов. Охват населения системами оповещения составил78,3 %. В настоящее время, необходимо построить МАСЦО в 10 муниципальных образованиях. Это города Мурманск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, ЗАТО Островной, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский и Терский районы.

«Комитетом проведена работа по уточнению возможностей муниципальных образований по софинансированию работ по созданию муниципальных систем оповещения населения. При выполнении поставленных задач прогнозируем, что охват населения системами оповещения по итогам 2017 года достигнет 82,4%», – сказал Владимир Воротников.

Алексей Тюкавин нацелил глав ряда муниципальных образований Мурманской области на решение вопроса софинансирования создания МАСЦО на подведомственных территориях в целях безусловного выполнения требований Указа Президента.


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