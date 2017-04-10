Взаимодействие с координационным центром на судне-носителе, выполнение комплекса подводно-технических работ. Спасательный подводный аппарат АС-36 отработал спецзадачи в Кольском заливе

Елена Сивонен.

Спасательный подводный аппарат АС-36 отработал спецзадачи в Кольском заливе. Учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота прошли в одной из бухт, работали военнослужащие и гражданский персонал. Помощь оказывали условно аварийной подводной лодке. Стенд-макет на глубине 50 метров. Тренировка заняла несколько часов. Сначала поиск лодки. Затем подводные работы. Особое внимание - совершенствованию навыков плавания и маневрирования экипажа АС-36, взаимодействию с координационным центром на судне-носителе, выполнению комплекса подводно-технических работ.





