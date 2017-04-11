В Мурманске состоятся областные соревнования по военно-прикладному плаванию «Солдатами не рождаются»

«Солдатами не рождаются». В Мурманске пройдут соревнования по военно-прикладному плаванию среди команд учащихся кадетских классов, кадетских школ, корпусов, военно-патриотических клубов.
Цель – подготовка учащихся к военной и гражданской службе, совершенствования физической подготовки, развития чувства товарищества и взаимопомощи.
В программу соревнований включены: эстафета «Переправа с использованием подсобных плавучих средств», эстафета «Переправа с оружием», «Оказание помощи пострадавшим и спасание тонущих» и другие виды.
Начало 14 апреля в 11.00.
Министерство образования и науки Мурманской области