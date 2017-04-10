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10.04.2017 15:26

При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

В полицию Мурманска в ночное время поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 29-летнего мурманчанина с проникающими ранениями грудной клетки.

Сотрудники уголовного розыска ленинского отдела полиции установили, что ранение мурманчанину причинил ранее судимый за грабеж житель областного центра 1982 года рождения, проживающий в квартире по ул. Подстаницкого. Полицейским поступила информация, что подозреваемый может оказать сопротивление, в связи с чем задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Он признался в причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в квартире своего знакомого по улице Лобова, подозреваемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, ранее судимый 34-летний мурманчанин схватил топор и умышленно ударил им потерпевшего в грудь, после чего отправился домой.
По факту в отношении жителя Мурманска 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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