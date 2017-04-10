В городах и поселках региона проходят концерты культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!»



В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» состоялось на сцене Дворца культуры «Судоремонтник» жилого района Росляково города Мурманска. В концерте приняли участие заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость», народный самодеятельный коллектив хор украинской песни «Джерела» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, ансамбли народной песни «Тальяночка» и бального танца «Овация» из Росляково. Творческие коллективы исполнили свои лучшие вокальные и хореографические номера.



В канун 79-летия Мурманской области областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарит концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



Финалом акции станет концерт, который состоится в День рождения области – 28 мая в поселке Териберка.



15 апреля в 15.00 акция продолжится в Доме культуры Ленинского округа, а в 17.00 – в городском Доме культуры «Гармония» поселка Молочный.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



