В Заполярье обсудят вопрос о безопасном Интернете для детей и молодежи

11 апреля состоится заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений. Председатель комиссии является Раскина Диана Ароновна.

На заседании будет рассмотрен вопрос о безопасном Интернете для детей и молодежи. В обсуждении примут участие члены региональной Общественной палаты, руководитель Роскомнадзора России по Мурманской области Николай Адольфиевич Прошкин, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган, представители Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области и УМВД России по Мурманской области.

Заседание начнется в 16 часов по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.46 а, каб.111.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области