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10.04.2017 18:00

В Ловозерском национальном культурном центре состоится конкурс «Пэ алькэп поррэ» («Званый ужин»), приуроченный к Международному дню семьи

13 мая 2017 года в Ловозерском национальном культурном центре состоится конкурс «Пэ алькэп поррэ» («Званый ужин»), приуроченный к Международному дню семьи.

Конкурс проводится в целях популяризации национальных культур и пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни.
Участвовать в Конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо в срок до 7 мая 2017 года направить анкету-заявку в адрес организатора.
Конкурс проводится в 5 этапов:
1 этап  –  визитная  карточка  участника  с  представлением  культуры питания  своего  народа  в  любой  форме  (видео-презентация,  номер художественной самодеятельности, рассказ, открытка, фильм и т.д.)
2 этап  –  домашнее  задание:  фото-  или  видеосюжет  приготовления  на своей кухне конкурсного блюда с повествованием о способе приготовления, ингредиентах и истории (по желанию) блюда.
3 этап  –  презентация  блюда  жюри  и  его  дегустация:  участники представляют  готовое  национальное  блюдо,  которое  сопровождается информационной  карточкой  (размером  15см  х20  см),  где  указывается наименование блюда и участник приготовивший блюдо. На обороте карточки
указывается состав ингредиентов и технология (рецепт) приготовления.
Критерии оценки блюд: внешний вид, запах, вкус, сочетание и совместимость продуктов, новизна идеи, оригинальность исполнения. Все блюда должны быть приготовлены для дегустации. 
Для презентации участники используют личный инвентарь (посуду, атрибуты для оформления).  Приветствуется использование элементов национального декора.
4 этап  –  конкурс  «Я  повар»:  участники  получают  от  организаторов задание по теме Конкурса и выполняют его в течение 20 минут.
5 этап  –  «Развлечение»:  участники  Конкурса  проводят  национальную игру со зрителями.
По окончанию конкурсной программы подводятся итоги в номинациях:
• «Национальный  колорит»  -  оценивается  оформление  в национальном стиле;
• «Старое  блюдо  на  новый  лад»  -  оценивается  включение  в  блюдо экзотических продуктов наряду с традиционными;
• «Блюдо  для  всей  семьи»  -  оценивается  объём  приготовленного блюда;
• «Блюдо - экзотика» - требование отражено в названии;
• «Самая гостеприимная хозяйка».
 
Дополнительную информацию о Конкурсе можно найти в Положении или узнать по телефонам 8(81538) 40-139, +7(906)2914669 контактное лицо - Сапельникова Татьяна Николаевна.
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