13 мая 2017 года в Ловозерском национальном культурном центре состоится конкурс «Пэ алькэп поррэ» («Званый ужин»), приуроченный к Международному дню семьи.

Конкурс проводится в целях популяризации национальных культур и пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни.

Участвовать в Конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо в срок до 7 мая 2017 года направить анкету-заявку в адрес организатора.

Конкурс проводится в 5 этапов:

1 этап – визитная карточка участника с представлением культуры питания своего народа в любой форме (видео-презентация, номер художественной самодеятельности, рассказ, открытка, фильм и т.д.)

2 этап – домашнее задание: фото- или видеосюжет приготовления на своей кухне конкурсного блюда с повествованием о способе приготовления, ингредиентах и истории (по желанию) блюда.

3 этап – презентация блюда жюри и его дегустация: участники представляют готовое национальное блюдо, которое сопровождается информационной карточкой (размером 15см х20 см), где указывается наименование блюда и участник приготовивший блюдо. На обороте карточки

указывается состав ингредиентов и технология (рецепт) приготовления.

Критерии оценки блюд: внешний вид, запах, вкус, сочетание и совместимость продуктов, новизна идеи, оригинальность исполнения. Все блюда должны быть приготовлены для дегустации.

Для презентации участники используют личный инвентарь (посуду, атрибуты для оформления). Приветствуется использование элементов национального декора.

4 этап – конкурс «Я повар»: участники получают от организаторов задание по теме Конкурса и выполняют его в течение 20 минут.

5 этап – «Развлечение»: участники Конкурса проводят национальную игру со зрителями.

По окончанию конкурсной программы подводятся итоги в номинациях:

• «Национальный колорит» - оценивается оформление в национальном стиле;

• «Старое блюдо на новый лад» - оценивается включение в блюдо экзотических продуктов наряду с традиционными;

• «Блюдо для всей семьи» - оценивается объём приготовленного блюда;

• «Блюдо - экзотика» - требование отражено в названии;

• «Самая гостеприимная хозяйка».



Дополнительную информацию о Конкурсе можно найти в Положении или узнать по телефонам 8(81538) 40-139, +7(906)2914669 контактное лицо - Сапельникова Татьяна Николаевна.