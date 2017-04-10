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10.04.2017 17:30

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «Натюрморт»

12 апреля в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мраморное фойе) состоится открытие фотовыставки «Натюрморт».

На выставке будет представлено 40 необычных натюрмортов фотографов мончегорского фотоклуба «Имандра».
Мончегорский фотоклуб «Имандра» был основан в 1981 году любителями фотографии - работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Члены фотоклуба - участники российских и международных конкурсов и выставок.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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