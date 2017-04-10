На дорогах Мурманской области полицейскими зарегистрировано 1248 нарушения ПДД

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

07 апреля около 11 часов 35 минут на 95 км автодороги «Пиренга-Ковдор» водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле». В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирован в медицинское учреждение.

07 апреля около 15 часов 20 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Мерседес» при движении по дворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 11-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

07 апреля около 18 часов 50 минут в Мурманске на улице Подгорная водитель, управляя автомобилем «Хундай», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «КИА». В результате происшествия водитель автомобиля «КИА» (46-летняя женщина) госпитализирована в медицинское учреждение.

08 апреля около 18 часов 25 минут в Мурманске на улице Баумана водитель, управляя автомобилем «Субару», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 14-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

09 апреля около 14 часов на 1260 км автодороги «Санкт Петербург – Мурманск» водитель автомобиля «Лексус», двигаясь в сторону Мурманска, не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Хундай», который осуществлял поворот налево через двойную сплошную. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хундай». В настоящее время по данному ДТП проводится проверка.

09 апреля около 16 часов 20 минут в Мурманске на улице Героев Рыбачьего водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате происшествия 7-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1248 нарушений Правил дорожного движения.

78 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 36 водителей.

Выявлено 26 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 175 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области