В Мончегорске профилактикой мошенничеств совместно с сотрудниками полиции занимаются дружинники

В Мончегорске к областной акции по профилактике мошенничеств присоединились члены добровольной народной дружины «Мангуст». Дружинники раздали жителям города памятки с профилактической информацией и предупредили об основных способах дистанционного обмана, которые используют мошенники. Главная цель злоумышленников, рассказали дружинники горожанам, – узнать обманным путем пароли от личных кабинетов в он-лайн банках или получить иной несанкционированный доступ к банковским картам. Предлогами обмана могут быть разные ситуации, цель всегда одна – завладеть чужими денежными средствами.

Стоит отметить, что профилактикой мошенничеств сотрудники мончегорской полиции занимаются постоянно: рассказывают об этом в эфире городской телекомпании, со страниц интернет-изданий. Чтобы довести информацию о способах противодействия мошенникам, полицейские используют не только проверенные методы, но и новые формы.

Так, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску Валерий Николайчук вместе со своими подчиненными рассказал жителям города, обратившимся в ГИБДД для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции, о способах дистанционного обмана. Чтобы жители города запомнили профилактическую информацию, начальник ГИБДД раздал им памятки.

С начала апреля текущего года сотрудники мончегорской полиции прикрепляют памятки с профилактической информацией к ответам, которые полицейские направляют жителям города, обратившимся в полицию с заявлениями. Инициатива такой профилактической работы принадлежит сотрудникам штаба ОМВД России по г. Мончегорску.

Благодаря использованию различных форм и методов работы с населением, по итогам 3 месяцев 2017 года в Мурманской области количество зарегистрированных мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и сети Интернет, в сравнении с прошлым годом снизилось на 25%.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)