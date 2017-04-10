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10.04.2017 17:00

В администрации Кировска создана муниципальная служба лавинной безопасности

В администрации Кировска создана муниципальная служба лавинной безопасности, которая вошла в состав МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кировска».

Как сообщает официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области, очевидно, что Кировску, окруженному горами с лавинными очагами, необходима своя служба, которая будет работать в тесном взаимодействии с коллегами из АО «Апатит».
Штатная численность новой службы – шесть человек, им предстоит заниматься мониторингом и прогнозированием лавинной опасности, профилактическими мероприятиями в лавинных очагах, которые могут угрожать объектам жилищного фонда и транспортной инфраструктуры города. Для этих целей будет закуплено и смонтировано гидрометеорологическое оборудование, приобретен специальный транспорт, летом на контролируемых участках установят снегомерную сеть. Муниципальной службе лавинной безопасности потребуется также лицензирование, что является необходимым требованием при проведении данных видов работ.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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