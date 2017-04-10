На очередном ток-шоу «Отцы и дети» мурманская молодежь обсудит проблемы экологии

12 апреля в 15.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится ток-шоу «Отцы и дети».

В этот раз тема встречи посвящена Году экологии в России – «Экотуризм – благо для живой природы Земли или …?». В рамках ток-шоу приглашённые эксперты обсудят с учениками мурманских гимназий №№2 и 5 и средней общеобразовательной школы №1 перспективы развития экотуризма в России и Мурманской области, а старшеклассники смогут получить ответы на вопросы.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области