Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила необходимость продолжения работы над законопроектом «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации»

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун принимает участие в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, посвящённых теме законодательного регулирования приграничного сотрудничества в Российской Федерации.



В ходе своего выступления, глава региона поблагодарила депутатов седьмого созыва за инициативу по продолжению работы над законопроектом «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», принятого в первом чтении в 2010 году.



Как сообщила Марина Ковтун, с северными губерниями Норвегии и Финляндии Мурманскую область объединяют более 400 километров общей границы. Как приграничный регион Кольское Заполярье вовлечено в широкое международное сотрудничество. При этом международные и внешнеэкономические связи на территориях, прилегающих к государственной границе, имеют свою специфику, не в полной мере обеспеченную действующим законодательством.



«Так, многие вопросы сотрудничества с регионами соседних стран связаны с прямой вовлеченностью муниципалитетов в трансграничное взаимодействие. Поэтому муниципальным образованиям необходимы определённые полномочия и законодательная основа для координации их деятельности с региональными властями», – подчеркнула Марина Ковтун.



По мнению главы Мурманской области, принятие Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» придаст сотрудничеству региона с норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс, финскими провинциями Лапландия и Северная Остроботния не только законодательную основу, но и новый импульс к развитию.



В законопроекте определяются такие ключевые понятия, как приграничное сотрудничество; приграничные субъекты и приграничные муниципальные образования. Кроме того, законопроектом устанавливаются задачи, принципы, основные направления и формы приграничного сотрудничества. Принципиально важно правовое оформление участия муниципальных образований в приграничном сотрудничестве. Ещё один значимый аспект – для всех субъектов приграничного сотрудничества закон закрепит механизм заключения соглашений о приграничном сотрудничестве на региональном и муниципальном уровнях.



Поводя итог своему выступлению, губернатор Марина Ковтун предложила ускорить рассмотрение во втором чтении проекта Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», направленного на совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы приграничного сотрудничества в Российской Федерации.





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