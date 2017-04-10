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10.04.2017 16:00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Эзотерика» самодеятельного художника Михаила Карпова

12 апреля в 15.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23а) состоится торжественное открытие выставки «Эзотерика» самодеятельного художника Михаила Карпова, приуроченной к 70-летию мастера.

На выставке будет представлено около 50 картин краснодарского художника. В его работах присутствуют эзотерические мотивы, а с недавних пор Михаил Карпов рисует с натур.
Выставка будет работать до 14 мая.
Для справки:
Михаил Карпов родился 11 мая 1947 года в городе Кандалакша, в 1955 году переехал в Мурманск.
Первая персональная выставка состоялась в Мурманском областном центре художественных ремёсел в 1995 г. Работы М. Карпова экспонировались также на выставочных площадках г. Североморска и г. Колы.
В 1999 г. картина М. Карпова «Во имя любви» была представлена на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в г. Москве.
Последняя выставка работ художника в г. Мурманске под названием «Четвёртое измерение» прошла в 2004 г.
С 2005 г. проживает в Краснодарском крае.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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