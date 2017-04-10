На Северном флоте началась проверка объединения ВВС и ПВО за зимний период обучения

Сегодня под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова началась плановая контрольная проверка объединения ВВС и ПВО флота по итогам зимнего периода обучения.

В ходе проверки особое внимание уделяется отработке вопросов боевой готовности соединений и частей армии ВВС и ПВО, а также оценке уровня их взаимодействия с остальными силами Северного флота при решении поставленных задач.

В рамках проверки соединения и части армии ВВС и ПВО отработают приведение в высшие степени боевой готовности, выполнят ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота, воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море. Будет отработано взаимодействие с войсковой и корабельной ПВО, а также с приданными подразделениями и силами.

На отдельных этапах проверки будут проведены контрольные учения по противолодочной подготовке экипажей самолётов и вертолётов авиабазы Северного флота, выполнены боевые упражнения по нанесению авиационных ударов с практическим бомбометанием на полигоне в Мурманской области. Истребительная авиация будет практиковаться в выполнении перехватов и ведении воздушного боя.

Завершится проверка учением, в котором примут участие экипажи самолётов и вертолётов всех авиационных соединений и частей, входящих в объединение ВВС и ПВО Северного флота.

В рамках проверки также будет проанализировано состояние соединений и частей по всем вопросам, начиная от знаний личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения, летательных аппаратов и военной техники.

Всего в мероприятиях проверки будет задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 200 единиц военной и специальной техники, в том числе новые палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие типы летательных аппаратов, а также системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф и С-300 «Фаворит», обеспечивающие защиту основных военно-морских баз Северного флота.

Пресс-служба Северного флота