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10.04.2017 14:06

В Мурманской области состоялись состязания лыжников в рамках Первенства и Чемпионата России

В Мурманской области в минувшие выходные состоялись старты Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам. В субботу в Апатитах на дистанции 50 километров состязались женщины. Участниц соревнований приветствовал первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Он пожелал участницам удачного старта и победы в гонке, а также отметил, что проведение Чемпионата России в нашем регионе является важным и ярким событием для жителей Кольского Заполярья и любителей лыжных гонок.

Первой 50-километровую дистанцию преодолела, опередив более 60 соперниц, Ольга Царева из республики Коми, нашей землячке Анне Власовой досталось «серебро».

В воскресенье участников Первенства и Чемпионата России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин принимал Мончегорск. В путь за последним комплектом наград мужского первенства на дистанцию 70 км отправились 94 спортсмена из 19 регионов страны.

В итоге первым финишный створ пересек серебряный призер чемпионата мира Андрей Ларьков из Зеленодольска республики Татарстан. Из представителей Кольского Заполярья в десятке сильнейших оказался мурманчанин Александр Гребенько, который занял восьмое место.

В церемонии вручения наград победителям и призерам соревнований приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, вице-президент Федерации лыжных гонок России, в прошлом мурманчанин Владимир Логинов, представитель главного спонсора соревнований Кольской ГМК Максим Иванов.

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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