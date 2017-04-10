Житель Оленегорска осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой г. Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как установлено в ходе следствия, северянин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2017 года вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Особенностью данного дела явилось управление осужденным технически неисправным автомобилем, буксировавшимся при помощи гибкой сцепки-троса.

Вместе с тем, учитывая, что он маневрировал указанным автомобилем, воздействуя на органы его управления, и тем самым осуществлял движение по улице Кирова до момента остановки сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский», органом дознания его действия были квалифицированы по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд согласился с позицией прокурора и назначил обвиняемому наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Однако с учетом признания вины и раскаяния осужденного в содеянном суд определил мужчине отбывать наказание условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Прокуратура Мурманской области