Отряд кораблей Северного флота продолжил выполнение задач дальнего похода в экваториальной части Атлантики

Отряд кораблей Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика в составе большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» и среднего морского танкера (СМТ) «Дубна» завершил деловой заход в Экваториальную Гвинею и продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантическом океане.

Пребывание российских моряков в столице республики - порту Малабо - заняло два дня. За это время на борту БПК «Североморск» побывали представители военно-политического руководства Республики Экваториальная Гвинея и Посольства Российской Федерации в Камеруне, а также жители и гости Малабо.

Для экипажа БПК «Североморск» были организованы автобусные экскурсии с осмотром городских достопримечательностей. Также состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сборными военных моряков России и Экваториальной Гвинеи.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в составе отряда из СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода вокруг Африки БПК «Североморск» посетил порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), рейд порта Пемба (Мозамбик), а также Кейптаун (ЮАР) и Луанда (Ангола).



Пресс-служба Северного флота