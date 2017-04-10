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10.04.2017 13:40

Териберка и Туманный по-прежнему в "снежном плену". Наладить движение в штатном режиме не позволяет погода

Владимир Волков.

Териберка и Туманный по-прежнему в снежном плену. Несмотря на то, что дорогу к поселкам регулярно чистят, погода не позволяет наладить движение в штатном режиме - проезд постоянно заметает снегом. В связи с ухудшением метеоусловий "Мурманскавтодор" вновь сообщил об ограничении движения. Несмотря на это, автомобилисты все же решили попытать счастья на заснеженной трассе. С утра здесь заблокированными оказались более двух десятков машин - водители и пассажиры ожидают снегоуборочную технику, всем им предложена эвакуация и возможность передохнуть в пункте обогрева. Сейчас на трассе работают шнеко-роторы, один со стороны Териберки, другой - пробивается из Мурманска. В самом поселке ситуация находится на постоянном контроле администрации. Жители обеспечены всем необходимым.
Глава муниципального образования с.п. Териберка Татьяна Трубилина: "Отопление, свет, вода - все есть. Колонну мы сегодня не посылали. Нам не нужна колонна. Привезли в пятницу все. Дорога на данный момент закрыта, в виду того, что в выходные дни мело. Сейчас пробивают дорогу. В поселке все нормально. Погода хорошая, не дует, но дорога закрыта на данный момент".
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