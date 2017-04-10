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10.04.2017 13:30

В Мурманске прошел благотворительный спектакль "12 волшебных дней"

Наталия Бурдина.



Постановку по мотивам повести Шмитта "Оскар и Розовая дама" показали на сцене ДК "Железнодорожников". Артисты — ребята из театра-студии "Катарсис". Билеты на спектакль продавали не по фиксированной цене. Зрители вносили ту сумму, которую посчитали нужной. Все вырученные с показа деньги пойдут в помощь пациентам Мурманской детской клинической больницы.
Александр Капиносов, Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", депутат Совета депутатов г. Мурманска
"Я хотел бы прежде сказать, что в заявленных пригласительных призыве в девизе, средства будут переданы детской больнице. И я хотел бы сказать, что,  прежде всего, деньги будут переданы нашим детям. На самом деле, очень много точек приложения для материальных средств имеется на сегодняшний день, но, я думаю, что все это пойдет во благо наших детей".
Благотворительная акция прошла по инициативе комитета по молодежной политике Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Проект поддержало региональное правительство. Подобные мероприятия в таком формате планируют проводить еще не раз.
Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Самое святое, что для нас есть - это дети. И когда маленький ребенок, попадая в больницу, он хочет быть обласканным, хочет быть любимым. И при  помощи этой благотворительной акции, безусловно, он получит какую-то от нас,сегодня здесь собравшихся, какую-то нежность, любовь, благополучие и душевную теплоту".
Ведущий психолог Мурманского территориального Управления Октябрьской железной дороги Анна Утенкова: "На самом деле, мы не ожидали такого большого отклика - и от города, и от жителей нашего города, от наших партнеров. Мы не ожидали, что соберем такое количество людей, что билеты будут нарасхват, поэтому при возможности мы будем повторять такие акции".
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