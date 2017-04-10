За звание «Воспитатель года» в Мурманской области будут бороться 14 педагогов

С 19 по 21 апреля будет проходить конкурс «Воспитатель года Мурманской области – 2017», который является региональным этапом Всероссийского конкурса «Воспитатель России». Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области, областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Институт развития образования Мурманской области.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях, формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольной образовательной организации Мурманской области.

В региональном этапе конкурса примут участие 14 педагогов дошкольных образовательных организаций Мурманской области. В ходе первого (заочного) тура участники конкурса «Воспитатель года Мурманской области – 2017» представят «Интернет-портфолио» и эссе «Я – педагог», методическую разработку занятия с детьми «Педагогическая находка». Второй тур пройдёт в очной форме на базе дошкольной образовательной организации города Мурманска. Конкурсанты проведут занятия с детьми, примут участие в педагогическом брифинге. Финалисты конкурса проведут мастер-классы, а затем станут участниками круглого стола «Профессиональный разговор».

Итоги конкурса будут подведены 21 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /